#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Қоғам

Ақтауда сирек ота жасалды: клиникалық өлім жағдайына түскен науқас аяғына тұрды

Ота, Маңғыстау облысы, Ақтау, клиникалық өлім, науқас, оксипитоспондилодез , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 20:09 Сурет: primeminister.kz
Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасында нейрохирургия саласындағы сирек әрі жоғары кәсіби шеберлікті талап ететін оксипитоспондилодез операциясы сәтті жасалды. Күрделі ота жол-көлік оқиғасы салдарынан ауыр жарақат алған науқасқа жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық аурухана баспасөз қызметінің мәліметінше, науқаста одонтоидты өсінді (С1) мен екінші мойын омыртқасының доғасы (С2) сынған. Жарақаттың ауырлығына байланысты ол алғашқы күні клиникалық өлім жағдайына түскен. Осыған орай науқас жедел түрде жансақтау бөліміне жатқызылып, дәрігерлердің тұрақты бақылауына алынды.

"С1–С2 деңгейіндегі жарақаттар өмірге аса қауіпті. Бұл аймақта ми бағанасы орналасқан. Ол тыныс алу, жүрек соғысы, қозғалыс пен сезімталдықты басқарады. Омыртқаның осы бөлігіндегі кез келген қозғалыс жұлынның зақымдалуына және ауыр салдарға әкелуі мүмкін", - дейді нейрохирургия бөлімшесінің меңгерушісі Думан Молдабекұлы Мырзабеков.

Ота барысында С1 және С2 омыртқалары зақымдалғандықтан, бекіту желке сүйегі мен оның астындағы сау мойын омыртқалары арқылы жүргізілді. Бүйірлік массалардың шағын болуы стандартты бұрандаларды орнатуға мүмкіндік бермеген.

Сурет: Telegram/DenMinPR

"Сондықтан асимметриялық әрі жоғары дәлдікті талап ететін бекіту әдісін қолдануға тура келді. Бұл тәсіл науқасты ерте қозғалысқа келтіруге мүмкіндік береді", деп түсіндірді дәрігер.

Операция сәтті өтіп, науқас отадан кейінгі алғашқы күні өкпені жасанды желдету аппаратынан ажыратылды. Ал келесі күні өздігінен жүре бастады. Қазіргі таңда ол аурухананың оңалту бөлімінде қимыл-қозғалысты қалпына келтіру жаттығуларын жасап, қарқынды ем қабылдауда.

 Бұған дейін Қызылордада алғаш рет бір күнде үш бүйрек ауыстырылып, ота жасалғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды
12:34, 17 қараша 2025
Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды
Алакөлде демалушылардың бірінің аяғына ота жасалды
13:22, 31 шілде 2023
Алакөлде демалушылардың бірінің аяғына ота жасалды
Қызылордада алғаш рет бір күнде үш бүйрек ауыстырылды
22:33, 16 желтоқсан 2025
Қызылордада алғаш рет бір күнде үш бүйрек ауыстырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: