Ақтөбе облысында полицейлер жоғалған әжені жедел тапты
Алынған мәліметтерге сәйкес, сол күні түскі уақытта әйел адам үйінен шығып, белгісіз бағытқа бет алған, алайда қайта оралмаған.
Ауа райының қолайсыздығы мен температураның төмендеуін ескере отырып, полиция қызметкерлері дереу іздестіру жұмыстарына кірісті.
Жедел түрде іздестіру топтары құрылып, барлық полиция нарядтарына бағдарлау хабарламалары жолданды, елді мекен аумағы мен оған іргелес аумақтар толықтай тексерілді.
Жан-жақты және үйлестірілген іздестіру шараларының нәтижесінде бір сағат ішінде жоғалған егде жастағы әйел аудан орталығынан 10 шақырым қашықтықта табылды.
Ауа температурасының –18 градусқа дейін төмендеуіне қарамастан, оның өмірі мен денсаулығына қауіп төнбеген. Медициналық тексеруден өткізу және қажетті көмек көрсету мақсатында азаматша Ырғыз аудандық ауруханасына жеткізілді.
Полиция азаматтарға әсіресе егде жастағы туыстары жоғалған жағдайда, уақыт жоғалтпай дереу полицияға хабарласу қажеттігін ескертеді. Уақтылы берілген ақпарат адамның өмірін сақтап қалуға және іздестіру жұмыстарын жедел жүргізуге мүмкіндік береді.