Қарағандыда полицейлер жоғалған бүлдіршінді жедел тапты
Мектепке дейінгі даярлық орталығына барып жүрген баласы белгісіз бағытқа кетіп қалғанын аңғарған ата-анасы алдымен өз беттерінше іздеу жүргізген.
Алайда нәтижесіз болғандықтан, олар Жедел басқару орталығына жүгінуге мәжбүр болды. Баланы іздеу жөніндегі ақпарат кинологтарға сағат 14:01-де жеткізілді.
Уақытты тиімді пайдаланған мамандар қызметтік ит Тайгамен бірге дереу іздестіру жұмыстарына кірісті.
Жедел әрі үйлесімді іс-қимылдың арқасында небәрі жарты сағат ішінде бала көршілес ауданнан аман-есен табылды.
Табылғаннан кейін баланы медицина қызметкерлері тексеріп, оның жағдайы жақсы екеніне көз жеткізді. Осыдан соң бүлдіршін ата-анасына тапсырылды.
Кинологтардың жедел әрекеті мен кәсіби шеберлігі ықтимал қайғылы жағдайдың алдын алып, баланы уақытында отбасына қайтаруға мүмкіндік берді.