4 млн теңгеге дейінгі айыппұл: ІІМ ел бойынша тексеру жүргізуде
Қазақстанның ішкі істер министрлігі (ІІМ) террористік қатерлерге осал деп саналатын объектілердің терроризмге қарсы қорғалуына жоспарлы тексерулер жүргізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қауіпсіздіктің нақты деңгейін объективті бағалау үшін тексерулер алдын-ала ескертусіз жүргізілетіні белгілі болды.
2025 жылдың басынан бері полиция қызметкерлері 6 мыңнан астам нысанды тексерген. Анықталған бұзушылықтардың қорытындысы бойынша басшылар мен иелеріне оларды жою туралы 2,5 мың ұйғарым берілді.
"Терроризмге қарсы қауіпсіздік талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін 790 басшы жауапқа тартылды. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 277 млн теңгені құрады". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Сондай-ақ, ведомство тексерулер барысында мамандар персонал мен объектілерді күзету төтенше жағдайларда әрекет етуге қаншалықты дайын екендігін бағалайтынын түсіндірді.
ІІМ-нің маңызды ескертуі:
"Объектілерді қауіпсіздік жүйелерімен жабдықтамағаны немесе тиісінше жабдықтамағаны үшін 50-ден 1000 АЕК-ке дейін айыппұл қарастырылған – бұл 196 600-ден 3 932 000 теңгеге дейін (2025 жылы 1 АЕК-3 932 теңге)".
Қайталанған бұзушылықтар кезінде заңнама объектінің қызметін тоқтата тұруды көздейді.
"Осыған байланысты ІІМ иелері мен басшыларын қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға және анықталған бұзушылықтарды уақтылы жоюға шақырады". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
