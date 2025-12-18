#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев пен Такаичи бірлескен мәлімдеме қабылдады

Тоқаев пен Такаичи бірлескен мәлімдеме қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 17:01 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Жапония премьер-министрі Санаэ Такаичи келіссөз қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, екі елдің ресми делегация мүшелері 14 үкіметаралық және ведомствоаралық құжатқа қол қойды.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-ЖомартЖапонияның премьер-министрі Санаэ Такаичимен келіссөз жүргізгенін хабарлаған едік.

Президент Қазақстан делегациясына көрсетілген қонақжайлық үшін жапон тарапына ризашылығын білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев бұл сапар екі ел арасындағы қарым-қатынаста жаңа кезеңнің басталғанын атап өтті. Оның айтуынша, Жапония Қазақстан үшін Азиядағы уақыт тезінен өткен сенімді әрі стратегиялық серіктес саналады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев кәсіпқой сумошы Ерсін Балтағұлмен кездесті
18:31, Бүгін
Тоқаев кәсіпқой сумошы Ерсін Балтағұлмен кездесті
Қазақстан мен Иран президенттері Бірлескен мәлімдеме қабылдады
13:55, 11 желтоқсан 2025
Қазақстан мен Иран президенттері Бірлескен мәлімдеме қабылдады
Қазақстан мен Вьетнам бірқатар бірлескен мәлімдеме қабылдады
14:03, 06 мамыр 2025
Қазақстан мен Вьетнам бірқатар бірлескен мәлімдеме қабылдады
