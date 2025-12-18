#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев кәсіпқой сумошы Ерсін Балтағұлмен кездесті

Тоқаев кәсіпқой сумошы Ерсін Балтағұлмен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 18:31 Сурет: akorda.kz
Токиода Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпқой сумошы Ерсін Балтағұлмен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Жапонияда білім алып, он жылдан бері ірі халықаралық жарыстарда көш басынан көрініп жүрген Ерсін Балтағұлды қазақстандықтар мақтан тұтатынын атап өтті.

Сонымен қатар бүгін Император Нарухитомен кездесуде балуанның жетістіктері туралы әңгіме қозғалғанын айтты.

Қазақстандық спортшының лақап аты – Кимбозан. Бұл – атақты бапкер әрі төл сумо мектебінің негізін қалаушы, ояката Кисенің туған жері Кумамото префектурасындағы таудың атауы.

Еске салайық, бұған дейін Жапониядағы ресми сапары аясында Қазақстан Президенті Rakuten Group компаниясының негізін қалаушы, басқарма төрағасы және бас директоры Хироши Микитанимен кездескен еді.

Айдос Қали
