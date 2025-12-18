#Халық заңгері
Қоғам

Түркістан облысында ер адамның ауласынан 40 қап насыбай табылды

Түркістан облысында ер адамның ауласынан 40 қап насыбай табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 18:52
Түркістан облысында полиция насыбай өндіретін заңсыз цехты анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полицияның мәліметінше, Келес аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында жергілікті тұрғынның тұрғылықты мекенжайынан насыбай өндіретін цехты анықтады.

Егде жастағы ер адамның ауласындағы сарайынан 2 000 келі болатын 40 қап насыбай өнімі мен оны дайындайтын құрылғылар табылды. Қазіргі таңда аталған дерек тіркеліп, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

"Елімізде насыбайдың денсаулыққа зиян және ұят әдеттердің бірі екені айтылып, құқық қорғау органдары тарапынан түсіндірме жұмыстары жүргізуде. Полиция халық арасында насыбайды тұтынудың зияны және оны сатуға тыйым салынғаны туралы құқықтық түсіндіру жұмыстарын әлі де жалғастырып жатыр", - делінген хабарламада.
Айдос Қали
