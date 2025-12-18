#Халық заңгері
Қоғам

Ақтөбеде балконында марихуана өсірген ер адам ұсталды

Ақтөбеде балконында марихуана өсірген ер адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 22:48 Сурет: polisia.kz
Жедел ақпаратты тексеру барысында полиция қызметкерлері облыс орталығындағы пәтерлердің бірінен арнайы жабдықталған есірткі зертханасын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде тыйым салынған өсімдіктерді үй жағдайында өсірумен айналысқан 45 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті өз пәтерінің балконында жылыжайға барынша жақын жағдай жасаған. Онда бау-бақша талаптарына сай арнайы жабдықтар орнатылған: құмыралар, жасанды жарықтандыру құралдары, желдету жүйесі және өсімдіктің өсуін ынталандыратын қосымша ерітінділер пайдаланылған.

Тексеру барысында ерекше иісі бар жасыл түсті өсімдіктің 5 түбі анықталып, тәркіленді. Әр өсімдік жеке құмыраға бөлме өсімдігі ретінде отырғызылған. Сонымен қатар топырағы бар құмыралар, желдеткіш, сұйықтығы бар пластик ыдыстар, шам және қажетті температуралық режимді сақтау үшін қолданылған фольгадан жасалған гофрленген ауа өткізгіш алынған.

Бұдан бөлек, пәтер ішінен су құйылған мөлдір пластик пробиркаларға салынған өсімдіктің 15 қалемшесі табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, бұл қалемшелер жаңа түптер өсіру үшін дайындалған.

Табылған барлық заттар мен жабдықтар сараптамаға жолданды. Күдіктіге қатысты есірткі құралдарының заңсыз айналымы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта тұқымдарды сатып алу арналары мен тыйым салынған өсімдіктерді өсірудегі мақсаттары анықталып жатыр.

Құқық қорғау органдары өңірде мұндай құқық бұзушылықтарды анықтау жұмыстары жалғасатынын мәлімдеді.

Айдос Қали
