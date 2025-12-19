#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Отандық телеарналар Түркия аумағында хабар таратады

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 09:24 Фото: unsplash
Отандық телеарналар енді Түркияның ақпараттық кеңістігінде хабар таратады. Бұл туралы Анкарада өткен кездесуде Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Ысқақов мәлімдеді.

Қанат Ысқақов Түркия Президенті жанындағы Коммуникациялар басқармасының басшысы Бурханеттин Дуранмен жүздесіп, Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның сәлемін жеткізді.

Кездесу барысында тараптар қазақстандық телеарналардың Түркия аумағында хабар таратуына қатысты уағдаластыққа қол жеткізді, деп жазады qazaqstan.tv.

Сондай-ақ екі ел арасындағы ақпараттық ынтымақтастықты нығайту, мемлекет басшылары жүктеген міндеттерді жүйелі түрде іске асыру мәселелері талқыланды.

Вице-министрдің айтуынша, тараптар бірлескен медиа жобаларды жүзеге асыруға, соның ішінде мәдени және тарихи мұраны насихаттау, туризмді дамыту, инвестициялық әлеуетті арттыру бағытындағы ортақ жобаларды пысықтауға келісті. Бұдан бөлек, дезинформацияға қарсы іс-қимыл, ақпарат алмасуды күшейту мәселелеріне де назар аударылды.

"Ең басты мақсат – ортақ міндеттер мен түркі мемлекеттерінің біртұтас мүддесі аясында бірлескен жұмысты жалғастыру, – деді Қанат Ысқақов.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Ел арна" мен "Хабар" телеарналары біріктірілді
16:54, 11 наурыз 2025
"Ел арна" мен "Хабар" телеарналары біріктірілді
Қазақстанда TikTok бұғаттала ма, министрлік не дейді
13:05, 06 маусым 2024
Қазақстанда TikTok бұғаттала ма, министрлік не дейді
Қанат Ысқақов Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі болып тағайындалды
18:51, 30 қаңтар 2023
Қанат Ысқақов Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: