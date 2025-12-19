#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Армения азаматы Орал – Алматы рейсінде темекі шеккені үшін ұсталды

Армения азаматы Орал – Алматы рейсінде темекі шеккені үшін ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 18:51 Сурет: polisia.kz
Алматы әуежайындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлеріне Орал – Алматы бағытындағы әуе рейсінің жолаушысы акт бойынша берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында көлік полицейлері 33 жастағы Армения Республикасының азаматын анықтады.

"Ол ұшу кезінде авиациялық қауіпсіздік талаптары мен қолданыстағы тыйымды елемей, әуе кемесінің дәретханасында темекі шеккен. Жолаушының әрекеті үшін заң аясында шара қолданылды", - делінген хабарламада.

Шетелдік азамат әуе кемесінің бортында темекі өнімдерін пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тартылды.

Жыл басынан бері көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері әуе кемелерінің бортында жасалған 574 құқық бұзушылықты анықтады. Қоғамдық орындарға мас күйде келу бойынша 351 факті, әуе кемесінің бортында темекі шегудің 146 фактісі тіркелген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Оралда заңсыз сатылған автокөлік иесіне қайтарылды
19:18, Бүгін
Оралда заңсыз сатылған автокөлік иесіне қайтарылды
Франкфурт – Астана әуе рейсінде шу шығарған шетел азаматы жауапқа тартылды
19:33, 22 қазан 2025
Франкфурт – Астана әуе рейсінде шу шығарған шетел азаматы жауапқа тартылды
Алматы – Дубай бағытындағы әуе рейсінен екі жолаушы түсірілді
20:49, 10 мамыр 2024
Алматы – Дубай бағытындағы әуе рейсінен екі жолаушы түсірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: