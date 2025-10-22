#Қазақстан
Құқық

Франкфурт – Астана әуе рейсінде шу шығарған шетел азаматы жауапқа тартылды

Көлік полицейлері, Астана, Франкфурт – Астана әуе рейсі, шетел азаматы , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 19:33 Сурет: polisia.kz
Франкфурт – Астана бағытындағы әуе рейсінде мас күйде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып, лаң шығарған шетел азаматына акт толтырылып, ол елорда әуежайындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлеріне тапсырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік полицейлері 48 жастағы Германия азаматының ұшақта алкогольдік мас күйде болғанын, агрессивті мінез-құлық танытып, балағат сөздер айтып, экипаж мүшелерінің заңды талаптарына бағынбағанын анықтады.


"Құқық бұзушы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің үш бірдей бабы бойынша жауапкершілікке тартылды, яғни алкогольдік ішімдіктер ішу немесе қоғамдық орындарға масаң күйінде келу, ұсақ бұзақылық жасау, сондай-ақ әуе кемесіндегі мінез-құлық қағидаларын бұзу. Полиция әуе кемелерінде және көлік инфрақұрылымы нысандарында тәртіп сақтау – әрбір адамның азаматтығына қарамастан, міндеті екенін ескертеді". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Қоғамдық тәртіпті бұзу – жолаушылар мен экипаждың қауіпсіздігіне қатер төндіреді және ҚР заңнамасына сәйкес қатаң жауапкершілікке тартылады. 

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы – Дубай бағытындағы әуе рейсінен екі жолаушы түсірілді
20:49, 10 мамыр 2024
Алматы – Дубай бағытындағы әуе рейсінен екі жолаушы түсірілді
Пхукет - Алматы рейсінде Ресей азаматы дәрет сындырғаны үшін жазаланды
17:17, 08 сәуір 2025
Пхукет - Алматы рейсінде Ресей азаматы дәрет сындырғаны үшін жазаланды
Мәскеу-Астана бағытындағы ұшақта мас екеу темекі шегіп, ортақ тәртіпке бағынбаған
19:19, 25 мамыр 2023
Мәскеу-Астана бағытындағы ұшақта мас екеу темекі шегіп, ортақ тәртіпке бағынбаған
