Аяз бен боран: алдағы күндері Алматы, Астана және Шымкентте ауа райы қандай болады
2025 жылғы 21-23 желтоқсан аралығында Алматыда ауа температурасы –7°С-қа дейін төмендейді. Астанада аяз күшейіп, –27°С-қа дейін жетеді. Ал Шымкентте күндіз температура нөлден жоғары болады.
Астана
21 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, түнде және таңертең қар, жаяу бұрқасын.
Ауа температурасы: түнде –25…–27°С, күндіз –22…–24°С.
22 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, кей уақытта қар, боран.
Жел екпіні кей сәттерде 20 м/с-қа дейін күшейеді.
Ауа температурасы: түнде –21…–23°С, күндіз –8…–10°С.
23 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, күндіз қар, боран.
Ауа температурасы: түнде –10…–12°С, күндіз –3…–5°С.
Алматы
21 желтоқсан
Бұлтты, түнде қар, күндіз жауын-шашын (негізінен қар).
Кей уақытта тұман, көктайғақ.
Ауа температурасы: түнде –2…–4°С, күндіз +2°С.
22 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, түнде қар.
Кей уақытта тұман, көктайғақ.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз –2°С.
23 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, күндіз қар.
Кей уақытта тұман, көктайғақ, әлсіз жел соғады.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз –2°С.
Шымкент
21 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, кей уақытта қар, көктайғақ, тұман.
Ауа температурасы: түнде –4…–6°С, күндіз –1…–3°С.
22 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде тұман, көктайғақ.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз +1°С.
23 желтоқсан
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз.
Ауа температурасы: түнде –5…–7°С, күндіз +1…+3°С.