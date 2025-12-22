Тоқаев, Димаш және ЖИ: қазақстандықтар 2025 жылдың басты тұлғасы мен негізгі сөзін атады
2025 жылдың басты тұлғалары
"Жыл адамы" деп кімді санайсыз деген сұраққа жауап берген азаматтардың арасында Қасым-Жомарт Тоқаев көш бастады. Бұл Президенттің ел өміріндегі негізгі тұлға ретіндегі рөлінің мойындалуын көрсетеді.
Одан кейін төмендегі тұлғалар аталды:
- "Қайрат" футбол клубының ойыншылары,
- Геннадий Головкин,
- Димаш Құдайберген,
- Ұлдана Мырзуан (фельдшер),
- Мұса Әбдірайым (Алматы әуежайында кепілге алынған әйелді құтқарған).
Бұл тізім қоғамның спортты, мәдениетті, кәсібилікті және азаматтық жауапкершілікті қатар бағалайтынын көрсетеді.
2025 жылғы мәдени трендтер
2025 жылы отандық кино көрермендер назарын тартуды жалғастырып келеді. Жылдың ең үздік қазақстандық фильмдерінің қатарына отбасы, әділеттілік, ішкі күш пен әлеуметтік жауапкершілік тақырыптарын қозғайтын туындылар енді. Бұл құндылықтар бүгінде қоғам үшін аса өзекті.
Үздік фильмдер қатарында "Ауру", "Ыстық ұя", "Патруль. Соңғы бұйрық", "Офсайд" және басқалары аталды.
Қазақстанды әлемдік деңгейде танытып жүрген Димаш Құдайберген қазақстандық ең үздік орындаушылар рейтингісін бастап тұрды. Үздік орындаушылар қатарында жиі аталғандары – Димаш Құдайберген мен Қайрат Нұртас болды.
Тізімге жаңа музыкалық толқын өкілдері – Sadraddin, ALEM, "Ирина Кайратовна" тобы, Yenlik, Александр Лим, Raim, Молданазар, NINETY ONE, сондай-ақ кеңінен танылған орындаушылар – Мейрамбек Беспаев, Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова және басқалар енді. Музыкалық талғамдар дәстүр мен жаңашылдықтың үйлесімін көрсетеді: этно-поптан бастап заманауи қалалық мәдениетке дейін.
Бір айта кетерлігі, Apple Music платформасындағы Top-100: Kazakhstan чартында қазақстандық орындаушылар жоғары орындарды иеленуде: ALEM-нің "Kuiim" композициясы 3-орында тұрса, Yenlik-тің "16 Qyz" әні әлемдік әртістермен қатар 10-орынға жайғасқан.
Жыл сөздері: даму, цифрландыру, ЖИ
2025 жылы Қазақстан үшін негізгі мәнді білдіретін сөздер мен тіркестер туралы сұраққа жауап бергенде, көпшілігі позитивті ассоциацияларды таңдады.
- Даму,
- Цифрландыру,
- Жасанды интеллект,
- Табысты,
- Жаңару,
- Бірлік.
Егер екі танымал – "Цифрландыру" мен "Жасанды интеллект" жауаптарын біріктірсек, 2025 жылдың ел үшін жалпы бейнесі – технологиялық сипатта болады.
Көптеген басқа сипаттамалар да позитивті болды: Жақсару, Тұрақтылық, Сенім, Бейбітшілік, Сенімділік, Әділеттілік. Кейде бейтарап нұсқалар да аталды: Жұмысшы мамандық, Реформалар. Ал ең аз кездескендері – қиындықтар мен сынға қатысты сөздер: Қиын, Дағдарыс, Тоқырау және т.б.
Бұл нәтижелер маңызды мағыналық құрылымды көрсетеді: қоғам 2025 жылды ең алдымен жаңару, өсу және технологиялық прогресспен байланыстырады.
Қазақстандықтар Жаңа жылды қалай қарсы алады?
Қазақстандықтардың басым көпшілігі – 89%-ы дәстүрлі түрде Жаңа жылды үйде, отбасылық ортада қарсы алуды жоспарлап отыр. Бұл қазақстандықтардың отбасы құндылықтарына берік екенін және Жаңа жылды отбасының дастарқаны төңірегінде қарсы алу дәстүрін сақтайтынын көрсетеді.
"2025 жылдың қорытындыларына арналған жарияланымдар топтамасының қорытындысы қазақстандықтардың үміттері мен жетістіктерін, сондай-ақ болашаққа деген оптимистік көзқарасын айқындайтын негізгі тұстарды көрсетеді. Жыл жеке де, қоғамдық та жеңістерге толы болды. Спорттағы жоғары жетістіктерден бастап мәдени және әлеуметтік бастамаларға дейін қазақстандықтар табысты жылдың символына айналған маңызды оқиғалар мен тұлғаларды атап өтті. Президентке, спорт жұлдыздарына және мәдениет қайраткерлеріне көрсетілген құрмет 2025 жылы Қазақстанның түрлі салаларда алға жылжығанын айқын дәлелдейді",- деп атап өтті мамандар.
Олардың пікірінше, әлеуметтік және технологиялық реформалар көпшілік азаматтар үшін нақты жүзеге асуда. Цифрландыру күнделікті өмірді жеңілдетсе, инфрақұрылымды дамыту азаматтардың өмір сүру сапасын арттырады. Ал активтерді қайтару арқылы әлеуметтік әділеттілік айқын нәтижелерге қол жеткізуде.
"Жылдың басты сөздері – "даму", "цифрландыру", "Жасанды интеллект" және "табыс" – прогресс пен өсуге деген процессті айқындайды. Азаматтар позитивті көңіл-күйде болып, 2026 жылдан өзгерістер мен жетістіктер күтуде. Сондықтан да, қиындықтарға қарамастан, 2025 жыл нақты өзгерістер мен прогрестің жылы болды. 2026 жылды қарсы ала отырып, қазақстандықтар оптимизмге толы, алға жылжуға дайын, тұрақты даму, технологиялық жетістіктер және әлеуметтік табыстар үшін қолайлы жағдай жасауға ниетті",- деп қорытындылады мамандар.
