Қоғам

Қазақстанда балалар реабилитациясының ұлттық орталығы қайта ұйымдастырылды

2025 жылғы 18 желтоқсандағы үкімет қаулысымен "Ұлттық балалар реабилитациясы орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру мәселелері қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 18 желтоқсандағы үкімет қаулысымен "Ұлттық балалар реабилитациясы орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру мәселелері қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта көрсетілгендей, "Балбұлақ" балалар реабилитация орталығы" аталмыш Ұлттық орталыққа қосылу арқылы қайта ұйымдастырылады.

Сонымен қатар, "Балбұлақ" балалар реабилитация орталығы мемлекеттік кәсіпорындар мен олардың қатысуындағы заңды тұлғалардың қызмет түрлері тізімінен алынып тасталды.

Қаулы 2026 жылғы 2 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Ұлттық балалар реабилитациясы орталығы Астанада орналасқан және балаларға медициналық реабилитацияның кең спектрін ұсынады. Жыл сайын ол 14 реабилитациялық курсқа дейін балаларды қабылдай алады, әр курстың ұзақтығы – 25 күн. Орта есеппен әр бала 16 түрлі қызмет алады, процедуралардың саны 114-тен 138-ге дейін жетеді.

Алматыдағы "Балбұлақ" балалар реабилитация орталығы жүйке жүйесі мен қимыл-қозғалыс аппаратының әртүрлі патологиялары бар балаларды қабылдайды, оның ішінде церебралды салдану, аутизм, психикалық және сөйлеу дамуының кешігуі бар балалар.

