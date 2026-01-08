#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Құқық

Қазақстанда Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығы құрылды

08.01.2026 11:33
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысымен республикалық мемлекеттік мекеме – "Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығы" құрылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта: "Республикалық мемлекеттік мекемені – "Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығын" құру", – деп көрсетілген.

Мекемені қаржыландыру республикалық бюджеттің қаражаты есебінен және сол шектерде жүзеге асырылады.

Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

