Қазақстанда Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығы құрылды

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысымен республикалық мемлекеттік мекеме – "Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығы" құрылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта: "Республикалық мемлекеттік мекемені – "Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығын" құру", – деп көрсетілген.
Мекемені қаржыландыру республикалық бюджеттің қаражаты есебінен және сол шектерде жүзеге асырылады.
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
