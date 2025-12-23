#Халық заңгері
Қоғам

Алматылық ҰОС ардагері 102 жасқа толды

Алматылық ҰОС ардагері 102 жасқа толды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 14:46 Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі
Алматыда Ұлы Отан соғысының ардагері Василий Шипилев өзінің 102-ші туған күнін атап өтті. Оны Алмалы ауданының қорғаныс істері басқармасының әскери қызметшілері құттықтап қайтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлі күнге тың туған күн иесі қонақтарды қуана қарсы алып, олармен соғыс жылдарындағы оқиғалар жайлы сыр шертті.

Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі

Василий Фомич 1923 жылы 23 желтоқсанда Алтай өлкесінің Карпово ауылында (Ресей) дүниеге келген. Ол кіші авиация мамандары мектебін бітіріп, әуе атқышы және радио операторы мамандықтарын игерді. Жауынгерлік жолы 1944 жылы сәуірде Теңіз армиясындағы барлау полкінде басталды. Әрі қарай Шипилев III Беларусь майданындағы қабылдау радио торабының бастығы болып тағайындалды.

Қызмет еткен жылдары Василий Фомич көптеген марапаттарға ие болды: I дәрежелі Отан соғысы ордені, "Жауынгерлік еңбегі үшін", "Кенигсбергті алғаны үшін", "Германияны жеңгені үшін" медальдары және т.б.

Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі

Кейіпкеріміздің әскери қызметі соғыстан кейін де жалғасып, 1950 жылы запасқа кеткен.

Сурет: Алматы гарнизоны баспасөз қызметі

Ардагерге Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің құттықтау мекен-жайы мен сыйлықтары табыс етілді.

Бұған дейін Алматыда тағы бір ҰОС ардагерінің 101 жасқа толғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
