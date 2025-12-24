#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Қоғам

Смайылов бюджеттегі анықталған заңбұзушылықтар көлемінің неге артып жатқанын түсіндіріп берді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 16:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР ЖАП төрағасы Әлихан Смайылов 2025 жылғы 24 желтоқсанда Мәжілістегі брифингте республикалық және жергілікті бюджеттердің көлемі ұлғайғанына қарамастан, экономика мен бюджет көлеміне шаққанда заңбұзушылықтар деңгейі жыл сайын төмендеп келе жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер соңғы кемінде үш жылдағы деректерді салыстырғанда бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану азайып жатыр ма, әлде әр жылғы бюджет көлемін ескерсек, бұл көрсеткіш өзгеріссіз қалып отыр ма деген сұрақ қойды.

"Жалпы алғанда, біз жыл сайын анықталған заңбұзушылықтардың едәуір көлемін тіркеп отырмыз. Алайда бұл жерде салыстырмалы талдау жүргізу қажет. Соңғы бес жылда республикалық бюджет шамамен екі есеге өсті. Экономика дамыған сайын бюджет көлемі де ұлғаяды – бұл тек республикалық бюджетке ғана емес, жергілікті бюджеттерге де қатысты. Осыған байланысты абсолюттік көрсеткіш бойынша анықталған заңбұзушылықтар көлемі де артуы мүмкін. Бірақ бұл көрсеткіштерді экономиканың жалпы көлемімен немесе мемлекеттік, не республикалық бюджеттің жалпы көлемімен салыстырсақ, заңбұзушылықтар деңгейі төмендеп келеді". Әлихан Смайылов

Оның пікірінше, бұл елде қаржылық тәртіп, заңдылық пен реттелу деңгейі жыл өткен сайын нығайып келе жатқанын көрсетеді.

Бұған дейін Мәжілістің креативті индустрияларды қолдау және дамыту туралы заңды екінші оқылымда қабылдағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы бірқатар заңбұзушылықтар: Жоғары аудиторлық палатаның тексеріс қорытындылары
16:11, Бүгін
Алматыдағы бірқатар заңбұзушылықтар: Жоғары аудиторлық палатаның тексеріс қорытындылары
Аудиторлар ел бюджетіндегі миллиардтаған бұзушылықтарды анықтап, жүздеген шенеунікті жазалады
14:18, Бүгін
Аудиторлар ел бюджетіндегі миллиардтаған бұзушылықтарды анықтап, жүздеген шенеунікті жазалады
Смайылов Қазақстандағы жолдардың сапасын сынға алды
17:41, 18 қаңтар 2023
Смайылов Қазақстандағы жолдардың сапасын сынға алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: