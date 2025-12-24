#Халық заңгері
Қоғам

Аудиторлар ел бюджетіндегі миллиардтаған бұзушылықтарды анықтап, жүздеген шенеунікті жазалады

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 14:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан жоғары аудиторлық палатасының төрағасы Әлихан Смайылов 2025 жылғы 24 желтоқсанда Мәжілісте өткен брифингте биылғы жылы өткізілген 32 аудиттің қорытындысы бойынша 204 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спикер 32 аудит аяқталғанын, ал 2024 жылы олардың саны 27 болғанын айтты.

"Аудит қорытындысы бойынша біз 70 трлн теңгеден астам қаражатты қамтыдық, 2 трлн теңгеден астам түрлі бұзушылықтарды анықтадық. Оның ішінде шамамен 500 млрд қаржылық бұзушылық және 1,5 трлн теңгеден сәл артық – бұл бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану және жоспарлау. Ағымдағы жылы 193 жеке және заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 204 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар 70 материалды құқық қорғау органдарына беру туралы шешім қабылданды. Оның 44-ін біз тапсырдық, 26-сы тапсыру сатысында", – деп толықтырды Смайылов.

Бұған дейін Қазақстанда жылына 1 миллион тонна қоқысты қайта өңдеу жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
