#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Қоғам

Астана тек орталық көшелері айнадай жарқырап тұратын қала болмауға тиіс - Тоқаев

Астана тек орталық көшелері айнадай жарқырап тұратын қала болмауға тиіс - Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 17:04 Сурет: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астананың шеткері аудандарға да көңіл бөлу керек екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның сөзінше, қаланы безендіру жұмыстарына бюджеттен бөлек демеушілер қаражатын да тартуға болады.

"Жаңа жылда кәсіпкерлеріміздің басын қосуды жоспарлап отырмын. Оларға тағы да үндеу жасаймын. Қатаң шаралар қабылдаймын. Түптің түбінде, Отанды сүю – ортақ борыш", - деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы сондықтан оң жағалаудағы сауда, өнеркәсіп орамдары мен тұрғын үй алаптарын жаңарту жұмыстарын жандандырған жөн екенін атап өтті.

"Көріктендіру мәселесі азаматтарды әрдайым толғандырады. Бұл – түсінікті, сондықтан олардың осылай айтуға қақысы бар. Дегенмен әкімдік те елорда тұрғындары мен қала қонақтарынан жоғары мәдениетті талап етуі керек".Қасым-Жомарт Тоқаев
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Си Цзиньпин Астананың келбетіне жоғары баға берді - Тоқаев
17:16, Бүгін
Си Цзиньпин Астананың келбетіне жоғары баға берді - Тоқаев
Президент медицина қызметкерлері заң арқылы қорғалуға тиіс екенін айтты
11:57, 29 наурыз 2023
Президент медицина қызметкерлері заң арқылы қорғалуға тиіс екенін айтты
Тоқаев Ауғанстан басшылығына көңіл айтты
15:43, 01 қыркүйек 2025
Тоқаев Ауғанстан басшылығына көңіл айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: