Қоғам

Президент Астанада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірді

Президент Астанада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 17:09 Сурет: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуына қарағанда, қалада құрылыс өте көп. Көлік саны да аз емес. Бұл жағдай, бір жағынан, тұрғындардың, әсіресе, балалардың қауіпсіздігіне қатер төндіріп жатыр.

Биылғы он бір айда Астанада жол-көлік оқиғасынан 675 бала зардап шеккен, бес бала қаза болған.

"Жұрт үйлердің арасында жаяу жүргіншілер жолағы, жылдамдықты шектеу белгілері жоқ деп шағым айтады. Мұның қандай себеппен болып жатқанын ешкім білмейді. Ауланы жарықтандыру мәселесі де өзекті. Мен өзім бұл мәселеге баса назар аударып отырмын". Қасым-Жомарт Тоқаев

Мемлекет басшысы, әсіресе, тұрғын-үйлер және білім беру мекемелерінің маңындағы жүк көліктерінің қозғалысын реттеу қажет екенін атап өтті.

"Шешілмей жатқан тағы бір мәселе – көлік тұрақтарының жетіспеушілігі. Бұл мәселені ретке келтіретін кез келді. Шетелдің озық тәжірибесін қолдану керек. Мысалы, көпқабатты тұрақтар салуға болады".Қасым-Жомарт Тоқаев
Айдос Қали
