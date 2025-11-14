Қазақстандағы жол-көлік оқиғаларының негізгі себептері аталды
ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов 2025 жылғы 14 қарашада Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жол-көлік оқиғаларының (ЖКО) негізгі себептері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, жол апаттарының құрбандарының жартысын қарапайым ережелерді сақтасақ, алдын алуға болатын еді.
Жыл басынан бері елде 29 мыңнан астам ЖКО тіркелген, олардың салдарынан 1916 адам қаза тауып, 40 мыңнан астам адам жарақат алған.
"Құрбандардың жартысы құтқарылуы мүмкін еді, егер қарапайым ережелер сақталса: қауіпсіздік белдігі, мас күйде көлік жүргізбеу, мұқият болу. Апаттардың негізгі себептері – жылдамдықты асыру, қарсы бағытқа шығу, мас күйде көлік басқару, жолдан рұқсат етілмеген жерде өту", – деді Ғалым Сарғұлов.
Оның мәліметінше, тек жылдамдықты асыру салдарынан 406 адам, қарсы бағытқа шығу кезінде 400 адам, рұқсат етілмеген жерде жолдан өту кезінде 67 адам қаза тапқан.
"Тағы бір себеп – транспорттық тәртіптің төмендігі. Жыл басынан бері полиция жол ережесін бұзудың 12 миллионнан астам фактісін тоқтатты. 21 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталып, 25 мыңнан астам жүргізушінің басқару құқығы алынған, 21 мың адам әкімшілік қамауға алынған және 401 мыңнан астам жаяу жүргінші айыппұл төлеуге міндеттелген. Біз жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша алдын алу шараларын, акцияларды жүргізіп отырмыз", – деді Сарғұлов.
