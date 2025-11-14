#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Оқиғалар

Қазақстандағы жол-көлік оқиғаларының негізгі себептері аталды

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 16:16 Фото: Zakon.kz
ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов 2025 жылғы 14 қарашада Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жол-көлік оқиғаларының (ЖКО) негізгі себептері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, жол апаттарының құрбандарының жартысын қарапайым ережелерді сақтасақ, алдын алуға болатын еді.

Жыл басынан бері елде 29 мыңнан астам ЖКО тіркелген, олардың салдарынан 1916 адам қаза тауып, 40 мыңнан астам адам жарақат алған.

"Құрбандардың жартысы құтқарылуы мүмкін еді, егер қарапайым ережелер сақталса: қауіпсіздік белдігі, мас күйде көлік жүргізбеу, мұқият болу. Апаттардың негізгі себептері – жылдамдықты асыру, қарсы бағытқа шығу, мас күйде көлік басқару, жолдан рұқсат етілмеген жерде өту", – деді Ғалым Сарғұлов.

Оның мәліметінше, тек жылдамдықты асыру салдарынан 406 адам, қарсы бағытқа шығу кезінде 400 адам, рұқсат етілмеген жерде жолдан өту кезінде 67 адам қаза тапқан.

"Тағы бір себеп – транспорттық тәртіптің төмендігі. Жыл басынан бері полиция жол ережесін бұзудың 12 миллионнан астам фактісін тоқтатты. 21 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталып, 25 мыңнан астам жүргізушінің басқару құқығы алынған, 21 мың адам әкімшілік қамауға алынған және 401 мыңнан астам жаяу жүргінші айыппұл төлеуге міндеттелген. Біз жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша алдын алу шараларын, акцияларды жүргізіп отырмыз", – деді Сарғұлов.

Еске салайық, 2025 жылғы 13 қарашада Қазақстандық мектеп оқушылары жолда ұйықтап кететін жүргізушілерге арналған оятқыш ойлап тапқаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Балаева Орталық Азиядағы креативті өнімдердің бірыңғай маркетплейсін құруды ұсынды
17:25, Бүгін
Балаева Орталық Азиядағы креативті өнімдердің бірыңғай маркетплейсін құруды ұсынды
Жол көлік оқиғасының ең көп кездесетін себептері анықталды
15:34, 21 мамыр 2024
Жол көлік оқиғасының ең көп кездесетін себептері анықталды
Қазақстанның қай өңірінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жиі шағымданады
16:31, 13 ақпан 2025
Қазақстанның қай өңірінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жиі шағымданады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: