Қоғам

Қазақстанда сәбізді экспорттауға тыйым салынады

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, морковь, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 11:16 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағынан сәбізді әкетудің кейбір мәселелері туралы" бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, Қазақстаннан жаңа піскен және салқындатылған сәбізді барлық көлік түрлерімен үшінші елдерге және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге шығаруға 3 ай мерзімге уақытша тыйым салу көзделіп отыр. Бұл шектеу транзитке қолданылмайды.

Ведомствоның түсіндіруінше, аталған тыйым елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі.

Құжат "Ашық НҚА" сайтында 29 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.

Бұған дейін Қазақстанда сиыр етін экспорттауға қойылған шектеулердің ұзартылатыны хабарланған болатын.

Сондай-ақ тауық жұмыртқасын импорттауға уақытша тыйым енгізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
