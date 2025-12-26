#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Ақмоладағы мектептен Калашников автоматы мен екі мылтық қолды қылған

Школа, школы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 09:27 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Білім ордасының мүлкін қолды қылған Ақмола облысының тұрғынына 3 жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Almaty.tv телеарнасының ақпаратынша, қылмыс 2024 жылы Бұланды ауданының Макинск қаласында жасалған. Мектепке жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жергілікті тұрғын металл сейфтен оқу-жаттығуға арналған мылтықтарды қолды қылған. Күдікті кінәсін толық мойындады.

"Күдікті сейфтің есігін бұзып, оқу-жаттығуға арналған Калашников автоматын, екі Байкал пневматикалық мылтығын және бір пневматикалық мылтықты қолды қылған. Жалпы шығын көлемі үш жүз мың теңгеден асады", – деді Полиция департаментінің аға инспекторы Әсем Әбдірахманова.

Сот оған 3 жыл бас бостандығынан шектеу туралы үкім шығарды.

Бұған дейін Көлік министрлігінің Ақтаудағы ұшақ апатына қатысты тергеудің тың мәліметтерімен бөліскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада көлікті бұзып, екі ноутбукты қолды қылған қос азамат ұсталды
17:14, 25 маусым 2024
Астанада көлікті бұзып, екі ноутбукты қолды қылған қос азамат ұсталды
Астанада жүргізуші үй иесінің әшекейлерін қолды қылған
17:21, 24 желтоқсан 2024
Астанада жүргізуші үй иесінің әшекейлерін қолды қылған
Есірткі сатқан петропавлдық тұрғын бас бостандығынан айырылды
12:48, 31 шілде 2025
Есірткі сатқан петропавлдық тұрғын бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: