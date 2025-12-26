Ақмоладағы мектептен Калашников автоматы мен екі мылтық қолды қылған
Білім ордасының мүлкін қолды қылған Ақмола облысының тұрғынына 3 жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Almaty.tv телеарнасының ақпаратынша, қылмыс 2024 жылы Бұланды ауданының Макинск қаласында жасалған. Мектепке жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жергілікті тұрғын металл сейфтен оқу-жаттығуға арналған мылтықтарды қолды қылған. Күдікті кінәсін толық мойындады.
"Күдікті сейфтің есігін бұзып, оқу-жаттығуға арналған Калашников автоматын, екі Байкал пневматикалық мылтығын және бір пневматикалық мылтықты қолды қылған. Жалпы шығын көлемі үш жүз мың теңгеден асады", – деді Полиция департаментінің аға инспекторы Әсем Әбдірахманова.
Сот оған 3 жыл бас бостандығынан шектеу туралы үкім шығарды.
