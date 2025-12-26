#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Алматыда жыл басынан бері 19,5 мыңнан астам жас жұмыспен қамтылды

Алматыда 2025 жылдың басынан бері жастарға тең мүмкіндік жасап, дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруына жүйелі түрде жағдай жасалып келеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 10:39 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда 2025 жылдың басынан бері жастарға тең мүмкіндік жасап, дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруына жүйелі түрде жағдай жасалып келеді.

2025 жылдың қаңтар айынан бастап NEET санатындағы жастардың үлесі 6,4%-дан 5,8%-ға дейін азайса, жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2024 жылдың қорытындысындағы 4,4%-дан 2025 жылдың III тоқсанында 4,1%-ға төмендеген. Бұл туралы қалалық Жастар саясаты басқармасының өкілдері айтты.

Жұмысқа орналастыруға арналған "Jobfair365" және оқытуға бағытталған "SkillBridge" сервистерімен жабдықталған "Jasalmaty.kz" ақпараттық порталына 25 мыңнан астам бірегей қолданушы кірген. Қазақстанның 20 өңірінен 3 мыңнан астам жұмыс беруші тіркеліп, 5 мыңнан астам бос жұмыс орны жарияланған. Жыл басынан бері бұл сервистер арқылы 1,8 мың жас маман жұмысқа орналасқан.

Қалада Жастар мансап орталығы жұмыс істейді. Ол жұмыс берушілерді, Еңбек мобильділігі орталығын және оқу орындарын бір алаңға біріктіріп, олардың өзара әрекетін жедел үйлестіруге мүмкіндік береді. Орталық ашылғалы бері 5 мыңнан астам жас маман жүгінген, олардың 4 мыңы жұмысқа орналасуға көмек алған.

Алматының ірі жұмыс берушілері мен жоғары оқу орындары бірігіп 8 Мансап күні өткізіліп, 1,9 мың жас жұмысқа тұрған. "Жасыл ел" ұлттық жобасы аясында жаз кезінде 2,1 мың жас уақытша жұмыспен қамтылды. 2025 жылдың қаңтарынан бері Еңбек мобильділігі орталығы арқылы 9,7 мың жас жұмысқа орналасқан. Жалпы жыл басынан бері 19,5 мыңнан астам жас маман еңбекке тартылды.

"Біз жастарға білім мен дағды ғана емес, нақты жұмысқа орналасу және мансаптық өсудің жолын ұсынатын жүйе құрып жатырмыз. Оқыту мен жұмысқа орналасу қатар жүретін үдеріс. Бұл жастар әлеуетін нақты мүмкіндіктерге айналдырады", — деді Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кажденбек.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада жыл басынан бері вандализм бойынша 150 адам жауапқа тартылды
19:23, 29 шілде 2025
Астанада жыл басынан бері вандализм бойынша 150 адам жауапқа тартылды
Жыл басынан бері ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты 50-ден астам қылмыстық іс қозғалды - ҚР ІІМ
10:20, 22 маусым 2025
Жыл басынан бері ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты 50-ден астам қылмыстық іс қозғалды - ҚР ІІМ
Алматыда полицейлер жыл басынан бері үш телефон лаңкесін ұстады
16:37, 29 қаңтар 2024
Алматыда полицейлер жыл басынан бері үш телефон лаңкесін ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: