Қоғам

"Алматы паркинг" компаниясының қызмет мақсаттары нақтыланды

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 12:34 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 18 желтоқсанда Алматы қаласы әкімдігінің қаулысымен 2025 жылғы 20 қарашадағы "Алматы паркинг" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы қаулыға түзетулер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, Алматы қаласы Көлік және жол қозғалысын ұйымдастыру басқармасының коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны "Алматы паркинг" жарғысында кәсіпорынның негізгі қызмет мақсаттары нақты көрсетілген:

  • Коммуналдық ақылы автотұрақ қызметіне сұранысты қанағаттандыру және олардың тиімді әрі сапалы жұмысын қамтамасыз ету;
  • Паркинг саласындағы ашықтықты арттыру үшін бірыңғай цифрлық басқару жүйесін енгізу;
  • Жол желісінің өткізу қабілетін арттыру және қоршаған ортаны ластау деңгейін төмендету;
  • Қалалық бірегей автотұрақ кеңістігін ұйымдастыру және дамыту, жаңа автотұрақ орындарын анықтау, автоматтандырылған басқару жүйесін жетілдіру арқылы төлемді бақылау және автотұрақ орындарын тиімді пайдалану;
  • Электромобильдерді зарядтау инфрақұрылымын дамыту;
  • Жол қозғалысын реттеу арқылы қаланың жол инфрақұрылымын тиімді пайдалану;
  • Ұсталынған көліктерді арнайы алаңдар мен автотұрақтарға эвакуациялау процесін қоғамдық қауіпсіздік пен үздіксіздікпен қамтамасыз ету.

Сонымен қатар кәсіпорынның жарғылық капиталы 2 295 318 582 теңге 70 тиын деп нақтыланған.

"Алматы паркинг" 2016 жылы қалалық көшелерді жеңілдету, тұрғындарға ыңғайлы орта құру және автотұрақ орындарын қамтамасыз ету мақсатында құрылған.

2022 жылы Алматы қаласы әкімдігі ақылы автотұрақтарға бақылауды қайтарып, "Алматы спецтехпаркинг сервис" ЖШС-тің 70%-ын және "Alan Parking" компаниясының 100%-ын сатып алып, жүйені тиімді басқаруды қамтамасыз еткен.

