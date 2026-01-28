#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Қаржы

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Қаржы министрлігінің құзыретіне берілді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 19 қаңтардағы үкімет қаулысымен 1999 жылғы 27 мамырдағы "Республикалық меншіктегі ұйымдардағы мемлекеттік акциялар мен үлестерді иелену және пайдалану құқықтарын беру туралы" қаулыға өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы өзгерістерге сәйкес, республикалық меншіктегі ұйымдардағы мемлекеттік акциялар мен үлестерді иелену және пайдалану құқығы салалық министрліктер мен басқа да мемлекеттік органдарға берілетін тізімде:

"Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі" бөліміне келесі жол қосылды:

  • "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ

Сонымен қатар, қор Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің бөлімінен шығарылды.

Қаулы қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мотор майларын маркілеудің ең жоғары құны бекітілді
12:20, Бүгін
Мотор майларын маркілеудің ең жоғары құны бекітілді
Қазақстанда Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жаңа функциялары бекітілді
09:52, 02 желтоқсан 2025
Қазақстанда Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жаңа функциялары бекітілді
Үкімет азық-түлік қауіпсіздігін бақылау ережелерін жаңартты
11:58, 16 қаңтар 2026
Үкімет азық-түлік қауіпсіздігін бақылау ережелерін жаңартты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: