Үкімет азық-түлік қауіпсіздігін бақылау ережелерін жаңартты
Атап айтқанда, ережелер толық жаңа редакцияда ұсынылды.
Азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйін мониторинг келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:
- азық-түлік өнімдерін өндіру көлемі, олардың қозғалысы және қолда бар қорлар;
- әлеуметтік маңызды азық-түлік өнімдерінің бағалары.
Мониторинг көрсеткіштері тізбесі бойынша жүргізіледі. Бұл тізімге мыналар кіреді:
- әлеуметтік маңызды азық-түлік өнімдері бойынша ішкі өндіріс қамтамасыз етілуі, қалыптасқан тауарлық баланс нәтижелері бойынша, %;
- азық-түлік өнімдерін өндіретін кәсіпорындардың баға индексі, %;
- әлеуметтік маңызды азық-түлік өнімдерінің баға индексі, %;
- негізгі азық-түлік өнімдерінің қор көлемі, тонна.
Сонымен қатар, уәкілетті орган жыл сайын жылдың қорытындысы бойынша үшінші тоқсанның соңына дейін өз интернет-ресурсында осы деректерді жариялауы тиіс.
- 2 және 3 көрсеткіштер бойынша – уәкілетті мемлекеттік статистика органы ресми статистикалық ақпаратқа сүйене отырып мониторинг жүргізеді.
- 1 көрсеткіш бойынша – әлеуметтік маңызды азық-түлік өнімдері бойынша ішкі өндіріс қамтамасыз етілуін уәкілетті орган деректеріне сүйене отырып есептейді, ал тауарлық балансқа қатысты деректер сауда қызметін реттейтін уәкілетті органның деректері негізінде анықталады.
Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган жыл сайын өткен жылдың қорытындысы бойынша, үшінші тоқсанның соңына дейін 15 күн қалғанда, 2 және 3 көрсеткіштер бойынша ақпаратты уәкілетті органға ұсынады немесе оны ашық дереккөздерде жарияланғанына сілтеме арқылы хабарлайды.
Аудандық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдар 4 көрсеткіш бойынша деректерді ауыл шаруашылығы кәсіпорындарынан, жеке немесе фермерлік шаруашылықтардан, астық қабылдау пункттері мен элеваторлардан, сауда нүктелерінен жинайды. Жыл сайын жылдың қорытындысы бойынша үшінші тоқсанның соңына дейін 15 күн қалғанда олар деректерді облыстық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдарға жібереді.
Облыстық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдар негізгі азық-түлік өнімдерінің қор көлемі туралы ақпаратты облыс (аудандық қала немесе республикалық мәні бар қала) бойынша үшінші тоқсанның соңына дейін 10 күн қалғанда уәкілетті органға ұсынады.
Азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйін мониторинг уәкілетті орган жергілікті атқарушы органдардың, сауда қызметін реттейтін органның және мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органның деректеріне сүйене отырып, соның ішінде нақты уақыт режимінде жүргізеді.
Уәкілетті орган жыл сайын үшінші тоқсанның соңына дейін, мемлекеттік статистика органының деректері жарияланғаннан кейін, өз интернет-ресурсында көрсеткіштер бойынша деректерді және жергілікті атқарушы органдар ұсынған азық-түлік қорлары туралы ақпаратты орналастыра отырып, азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйін мониторингтейді.
Азық-түлік қауіпсіздігінің мониторингі негізінде уәкілетті орган жыл сайын үшінші тоқсанның соңына дейін мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастырады және оларды өз интернет-ресурсында жариялайды.
Қаулы 2026 жылғы 26 қаңтардан бастап күшіне енеді.