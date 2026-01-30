Шектеулі таратылымға арналған қызметтік ақпаратпен жұмыс: өзгерістер енгізілді
Қаулыда электрондық құжат айналымы жүйесінде (ЭҚАЖ) шектеулі таратылымға арналған қызметтік ақпаратты жасау, өңдеу, есепке алу және жою мына жағдайларда рұқсат етілетіні көрсетілген:
- Жұмыс станциясындағы шифрланған дискіде, мемлекеттік органдардың бірыңғай тасымалдау ортасына (ЕТС ГО) қосылған және интернетке қатынасы жоқ жағдайда.
Пайдаланушы шектеулі таратылымға арналған қызметтік ақпаратқа қатысты электрондық құжаттармен (файлдармен) тек шифрланған дискіде жұмыс істейді. Құжаттарды (файлдарды) шифрланған дискіден тыс сақтау немесе оларды пайдаланушының көшіріп шығуы (тасымалдауы) қатаң тыйым салынады.
- Бұлтты сақтау жүйесінде "жіңішке клиент" типіндегі шешімдерді пайдалана отырып, бірақ электрондық құжатты (файлды) бұлтты сақтау жүйесінен жүктеуге мүмкіндік берілмейді.
Шектеулі таратылымға арналған қызметтік ақпараттың құжаттар базасын, бұлтты сақтау жүйесін, жұмыс станцияларындағы шифрланған дискіні және электрондық файлдарды қорғау үшін отандық криптографиялық ақпарат қорғау құралдары (СКЗИ) қолданылады. Олардың қауіпсіздік деңгейі мемлекеттік стандарт СТ РК 1073-2007 "Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар" бойынша үшінші деңгейден кем болмауы тиіс.
Құжатта көрсетілгендей, шектеулі таратылымға арналған электрондық құжаттарды (файлдарды) жасау немесе құжатқа тіркемелерді бұлтты сақтау серверіне жүктеу кезінде пайдаланушы оларды СКЗИ арқылы шифрлайды және мемлекеттік органдардың сертификаттаушы орталығының тіркеу куәлігімен электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қояды.
Шектеулі таратылымға арналған электрондық құжаттарды (файлдарды) қарау кезінде пайдаланушы тіркемелерді СКЗИ және ЭЦҚ арқылы ашып оқиды.
Шектеулі таратылымға арналған электрондық құжаттар (файлдар) мынадай түрде сақталуы мүмкін:
- пайдаланушының жұмыс станциясындағы шифрланған дискіде – практикалық қажеттілік аяқталғанға дейін;
- бұлтты сақтау жүйелерінде – құжаттарды сақтау қажет емес деген акт бойынша жойылғанға дейін.
Шектеулі таратылымға арналған электрондық құжаттардың (файлдардың) тіркемелерін электрондық құжат айналымы жүйесінен шығарып басып шығару тек ДОУ қызметкерлеріне рұқсат етіледі.
Қаулы 2026 жылғы 10 ақпаннан бастап күшіне енеді.