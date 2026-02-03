Жолаушыларды тасымалдау ережелеріне өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, енді мерзімсіз (арнайы) автомобиль тасымалдары жекелеген жеке және заңды тұлғалардың тапсырысы (қызмет көрсету сұранысы) бойынша жүзеге асырылатыны нақтыланған. Мұндай тасымалдарға туристік, экскурсиялық, іс-шараларды қамтамасыз ету, бір реттік немесе ұзақ мерзімді тасымалдар жатады.
Мерзімсіз автомобиль тасымалдары келісім-шарт негізінде, алдын ала белгіленген кезеңде жүргізіледі.
Сонымен қатар, халықаралық, қаларалық, облыстар арасындағы, ауданаралық (қаларалық облыс ішінде) автомобиль тасымалдары бойынша жолақы мен багаж тасымалдауының төлемі автовокзал, автостанция немесе жолаушыларға қызмет көрсету пункті арқылы жүргізіледі. Ал маршруттағы аралық аялдамаларда – кондукторға немесе жүргізушіге автобустың шығу уақытынан бұрын, немесе электрондық төлем жүйесі арқылы төленеді.
Халықаралық, қаларалық, облыстар арасындағы, ауданаралық (қаларалық облыс ішінде), сондай-ақ қала маңындағы тасымалдар бойынша жолақы жолаушылар агенттіктері немесе электрондық төлем жүйесі арқылы да төлене алады.
Жолақы мен багаж тасымалдауының төлемі автовокзалдар, автостанциялар, жолаушыларға қызмет көрсету пункттері, агенттіктер немесе электрондық билет сату жүйелері арқылы қабылданады және жолаушының жеке куәлігін растайтын құжат негізінде жүзеге асырылады – түпнұсқада немесе цифрлық құжат сервисі арқылы электрондық құжат түрінде.
Жолаушыларға отырғызу кезінде билеттегі аты-жөні мен әкесінің аты (бар болса) жеке куәліктегі деректермен салыстырылады – түпнұсқада немесе цифрлық құжат сервисі арқылы электрондық құжат түрінде. Сонымен қатар, билет бойынша автокөліктің түрі, орын нөмірі және оның орналасуы көрсетіледі.
Конкурс нәтижесінде қатысушылар ұпайлары тең болған жағдайда, артықшылық инвалид креслосын пайдаланатын адамдарды тасымалдауға арналған зауыттық жабдықталған автобустары мен микроавтобустары бар тасымалдаушыға беріледі. Сонымен қатар, ең төмен тариф ұсынған тасымалдаушы жеңімпаз деп танылады.
Мерзімсіз автомобиль тасымалдарын тек лицензиясы бар тасымалдаушылар жүргізе алады. Бұл лицензия жекелеген автобус пен микроавтобустарды халықаралық, қаларалық, облыстар арасындағы, ауданаралық (қаларалық облыс ішінде) тасымалдар бойынша жүргізу құқығын қамтамасыз етеді.
Автобустар мен микроавтобустардың алдыңғы және артқы жағында, қалаішілік және қала маңындағы тұрақты жолаушылар мен багаж тасымалдарында маршрут нөмірі көрсетіледі.
Маршрут нөмірінің қаріп биіктігі кемінде 120 мм болуы тиіс. Экспресс тасымалдар жүргізілген жағдайда маршрут нөмірінің жанында қызыл түспен "Экспресс" деген жазу көрсетіледі, қаріп биіктігі кемінде 60 мм.
Сонымен қатар, қала (ауылдық) тұрақты маршруттарында жолаушылар мен багажды тасымалдауға арналған автобустар, микроавтобустар және троллейбустардың оң жағында, салондағы бір жолаушы есігі жанында маршрут нөмірі мен қысқаша сипаттамасы (аралық және соңғы аялдамалардың атаулары, маршрут бойындағы негізгі көшелер, әлеуметтік маңызды нысандар) мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетіледі.
Қаларалық, облыстар арасындағы және халықаралық маршруттардағы автобустар мен микроавтобустардың алдыңғы және оң жақ қапталында бастапқы, соңғы және ірі аралық аялдамалар көрсетілетін ақпарат тақталары орналасады. Ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде беріледі, қажет болған жағдайда – басқа тілдерде де.
Маршрут нөмірін көрсететін алдыңғы және артқы тақталар түнгі уақытта жарықтандырылады.
Тапсырыс бойынша жүргізілетін автобустар мен микроавтобустардың алдыңғы және артқы жағында "Тапсырыс бойынша" деген жазу көрсетіледі.
Жазу қара түспен, қаріп биіктігі кемінде 120 мм және тікбұрышты шеңбер ішінде орналастырылады.
Бұл бұйрық 2026 жылғы 10 ақпаннан бастап күшіне енеді.