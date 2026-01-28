#Халық заңгері
Оқиғалар

Мотор майларын маркілеудің ең жоғары құны бекітілді

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 12:20 Фото: pexels
2026 жылғы 19 қаңтардағы Энергетика министрінің бұйрығымен мотор майларын маркілеуде қолданылатын бақылау (идентификациялық) белгі мен сәйкестендіру құралдарының ең жоғары құны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта көрсетілгендей, мотор майларын маркілеуде қолданылатын бақылау (идентификациялық) белгі мен сәйкестендіру құралдарының құны бір бірлікке 4,7 теңге мөлшерінде, қосылған құн салығын қоспағанда, белгіленді.

Бұйрық 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап сыра мен сыралық сусындарға цифрлық маркілеу кезең-кезеңімен енгізілетіні хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
