Сыраны таңбалауға арналған бақылау белгісінің ең жоғарғы құны бекітілді
2026 жылғы 9 қаңтарда Қаржы министрінің бұйрығымен сыра мен сыра сусындарын таңбалау үшін қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі мен сәйкестендіру құралының ең жоғарғы бағасы белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта бір дана бақылау (сәйкестендіру) белгісінің қосылған құн салығынсыз құны 3,06 теңге мөлшерінде бекітілгені көрсетілген.
Аталған бұйрық 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап күшіне енеді.
Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап сыра мен сыра сусындарына цифрлық таңбалау енгізілетіні хабарланған болатын.
