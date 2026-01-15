#Халық заңгері
Қоғам

Сыраны таңбалауға арналған бақылау белгісінің ең жоғарғы құны бекітілді

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 09:31 Фото: pexels
2026 жылғы 9 қаңтарда Қаржы министрінің бұйрығымен сыра мен сыра сусындарын таңбалау үшін қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі мен сәйкестендіру құралының ең жоғарғы бағасы белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта бір дана бақылау (сәйкестендіру) белгісінің қосылған құн салығынсыз құны 3,06 теңге мөлшерінде бекітілгені көрсетілген.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап сыра мен сыра сусындарына цифрлық таңбалау енгізілетіні хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
