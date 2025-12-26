#Халық заңгері
Қоғам

Шетелге шығуға тыйымның бар-жоғын қалай тексеруге болады

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 16:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мерекелер қарсаңында көптеген азаматтар шетелге сапар жоспарлайды. Осыған байланысты, "Ұлттық ақпараттық технологиялар" мемлекеттік корпорациясы қазақстандықтарға шетелга шығуға тыйымның бар-жоғын анықтаудың оңтайлы жолын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар келесіні ұсынды:

"Шекарада мүмкін болатын қиындықтар мен шектеулердің алдын алу үшін шетелге шығуға тыйым бар-жоғын алдын ала тексеруге кеңес береміз".

Ақпаратқа сүйенсек, eGov.kz порталында және eGov Mobile мобильді қосымшасында шетелге шығуға тыйым салынғанын тексеруге арналған онлайн-қызмет қолжетімді.

Тексеру мынадай тізімдер бойынша жүргізіледі:

  • шетелге шығуы шектелген борышкерлер тізілімі,
  • атқару өндірісі бойынша борышкерлер тізілімі.

Қызметті eGov Mobile мобильді қосымшасында онлайн алу жолы:

  • "Қызметтер" батырмасын басыңыз.
  • "Саяхат, шетелде тұру және эмиграция" – "Шет елге шығуы шектелген, борышқорлар тізілімі және атқару өндірісі бойынша борышқорлар тізілімі бойынша шет елге шығуға тыйым салынғандығының бар болуын тексеру" қызметін таңдаңыз
  • ЖСН/БСН еңгізіңіз.
  • "Тексеру" батырмасын басыңыз.
"Қызметті алу мерзімі eGov порталында да, eGov Mobile қосымшасы арқылы да 15 минутқа дейін қолжетімді",- деп атап өтті мамандар.

Бұған дейін президенттің жер қойнауы туралы заңға қол қойғанын жазғанбыз.

