Президент жер қойнауы туралы заңға қол қойды: саланың инвестициялық тартымдылығы артады
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Мемлекет басшысы көмірсутектер мен уран саласында жер қойнауын пайдалануды жетілдіру мәселелері бойынша "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" ҚР кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Заңның негізгі мақсаты – индустриялық сектордың инвестициялық тартымдылығын арттыру.
Атап айтқанда, құжатта келесі нормалар көзделген:
- жер қойнауын пайдалану саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйе болып табылатын Жер қойнауын пайдаланудың бірыңғай порталын енгізу;
- аукцион жеңімпазы деп танылғанымен, бес жыл ішінде қол қою бонусын төлеуден жалтарған тұлғаларға, сондай-ақ мұндай аукцион жеңімпазын бақылаған тұлғалар мен ұйымдарға қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беруден бас тарту негіздерін кеңейту.
Сонымен қатар, қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға ведомстволық бағынысты ұйымды геологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және оған қолжетімділік беру жөніндегі өкілеттіктермен қамтамасыз ету ұсынылады.
Заңда сондай-ақ:
- қатты пайдалы қазбаларды барлау мақсатында жаңадан босатылған блоктарға лицензия беру туралы өтініштерді қарау тәртібі;
- барлау кезеңінде пайдалы қазбаларды өндіру тәртібі;
- жер қойнауында өнеркәсіптік санаттағы қатты пайдалы қазбалар қоры бар аумақтар бойынша аукциондар өткізу тәртібі (кең таралған пайдалы қазбалар мен уранды қоспағанда, олар мемлекеттік есепке алынған);
- өнеркәсіптік-инновациялық (индустриялық-инновациялық) жобалар аясында жер қойнауын пайдалану құқығын беру тәртібі көзделген.
Қабылданған түзетулер жер қойнауын пайдалану саласындағы басқаруды жетілдіруге, рәсімдердің ашықтығын арттыруға және инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript