Қасым-Жомарт Тоқаев жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану кодексіндегі түзетулерге қол қойды
Фото: pexels
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Заң геологиялық ақпаратты цифрландыруды және жер қойнауын тиімді пайдалануды жетілдіруге бағытталған. Бұл ретте деректерді жүйелеу, инвестициялық климат пен салық нормаларын жақсарту, сондай-ақ бұзушылықтар үшін жауапкершілікті күшейту қарастырылған. Мұның барлығы саланы дамытуға және қайта өңдеуге инвестиция тартуға септігін тигізеді.
Негізгі жаңалықтар:
- Геологиялық ақпаратқа арналған біртұтас цифрлық жүйе құру.
- Инвесторларға қолайлы жағдай жасау: ережелерді жүйелеу және инвестициялық климатты жақсарту.
- Салықтық және лицензиялық нормаларды қайта қарау: жер қойнауын пайдалану саласындағы салық төлемдері мен лицензиялау тәртібі жаңартылады.
- Ресурстарды дұрыс пайдаланбағаны үшін жауапкершілікті енгізу.
Сонымен қатар заң стратегиялық инвесторларға қатты пайдалы қазбаларды барлау және өндіру кезінде аукционсыз артықшылықты құқықтар береді және саладағы реттеуді күшейтеді.
Заң Жер қойнауын пайдалану Біртұтас платформасын саланың негізгі цифрлық инфрақұрылымы ретінде бекітеді, оның құрамына ашық геологиялық ақпарат базасы кіреді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript