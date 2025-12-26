ШҚО-да полицейлер 26 жыл бұрын жасалған аса ауыр қылмысты ашты
Оқиға болғаннан кейін полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Алайда қылмыскерлер қашып үлгерген.
Арада жылдар өткеннен кейін полиция мен тергеу органдары жұмысының, сондай-ақ облыстық прокуратураның қолдауы арқасында қылмыстық оқиғаның барысы айқындалып, күдікті тұлғалар анықталды.
Тергеу жұмыстары көрсеткендей, екі ер адам ірі олжа табу мақсатында жергілікті тұрғынның үйіне баса-көктеп кірген. Үйден бағалы зат таппаған қаскөйлердің бірі 26 жастағы ер адамды аса қатігездікпен пышақтап өлтірген.
Сол сәтте үйде болған 77 жастағы әйел адамды қылмыскерлер соққыға жығып, электр сымымен орындыққа байлап кеткен. Олар оқиға орнынан 12 калибрлі қос ұңғылы аңшы мылтығын, "ИЖ-53М" пневматикалық тапаншасын және бейнемагнитофонды ұрлап кеткен.
Сурет: polisia.kz
Қазіргі уақытта екі айыпталушы да 2002 жылдың желтоқсанында бірқатар қарақшылық шабуылдар мен адам өлтіру фактілері бойынша тағайындалған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатыр.
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті "Адам өлтіру", "Қарақшылық", "Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру" және "Қаруды заңсыз иемдену" баптары бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Шығыс Қазақстан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының шешімімен, аталған үкім бойынша тағайындалған жазаларды ішінара қосу арқылы, екі сотталушының әрқайсысына қылмыстар жиынтығы бойынша мүлкі тәркіленіп, төтенше қауіпсіздік мекемесінде өмір бойына бас бостандығынан айыру түріндегі түпкілікті жаза кесілді.