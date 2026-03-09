#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Тараздық әйел өзіне қарақшылық шабуыл жасалғаны туралы жалған хабар берген

Тараздық әйел өзіне қарақшылық шабуыл жасалғаны туралы жалған хабар берген, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 10:47 Сурет: Zakon.kz
Полицияға жергілікті тұрғыннан өзіне қарақшылық шабуыл жасалғаны туралы хабарлама түсті. Оның айтуынша, бетперде киген белгісіз ер адам үйіне кіріп, қарумен қорқытқан, қолдарын байлап, алтындары мен ақшасын алып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ауыр қылмыс туралы хабарламадан соң шұғыл түрде іс-шаралар басталған. Полиция қызметкерлері тергеп-тексеруді бастап, жедел қызметтер жұмылдырылды, тергеу және іздестіру іс-шаралары жүргізілді. Алайда көп ұзамай күтпеген жайт анықталды. Белгілі болғандай, ешқандай шабуыл болмаған.

Полицейлер анықтағандай, әйел адам күйеуімен жанжал туындамас үшін қарақшылық шабуыл туралы оқиғаны ойдан шығарған. Шын мәнінде ол алтын әшекейлерін бірнеше ай бұрын күйеуіне айтпай сатып жіберген.

Қылмыс туралы көрiнеу жалған хабарлама беру дерегі бойынша тергеу амалдары басталды.

"Полиция жалған хабарлама жасау қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Мұндай әрекеттер құқық қорғау органдарының күштері мен құралдарын нақты қылмыстарды ашып, тергеуге кедергі жасайды", - деп ескертті ведомство.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда жас қызға шабуыл жасалды
16:25, 07 тамыз 2023
Павлодарда жас қызға шабуыл жасалды
Қостанайда жанар-жағармай құю бекетіне қарақшылық шабуыл жасаған күдікті ұсталды
17:48, 08 қаңтар 2025
Қостанайда жанар-жағармай құю бекетіне қарақшылық шабуыл жасаған күдікті ұсталды
"Үйге баса-көктеп кірген". Жетісу облысында жас келіншекті қинаған қос күдікті ұсталды
16:18, 22 сәуір 2023
"Үйге баса-көктеп кірген". Жетісу облысында жас келіншекті қинаған қос күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
12:44, Бүгін
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
12:44, Бүгін
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
12:17, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
11:51, Бүгін
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: