Қоғам

Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт жүкті екенін мәлімдеді

Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт жүкті екенін мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.12.2025 11:21 Сурет: Instagram/karolineleavitt
26 желтоқсанда Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт жуырда сәбилі болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Левитт Instagram желісіндегі жазбасында отбасында қыз бала дүниеге келетінін хабарлап, бұл жаңалықты өзінің басты рождестволық тосынсыйы деп атады.

"Жолдасым екеуіміз отбасымыздың ұлғайып келе жатқанына шексіз қуаныштымыз және ұлымыздың аға атанатын сәтін асыға күтіп жүрміз. Аналық бақыты сыйы үшін Құдайға шын алғыс айтамын, бұл жер бетіндегі жұмаққа ең жақын сезім деп шын жүректен сенемін", - деп жазды Левитт.

Бұл жаңалық америкалық БАҚ пен әлеуметтік желі қолданушыларының назарын бірден аударды. Әріптестері, саясаткерлер мен жазылушылары Левитті отбасындағы қуанышты жаңалығымен құттықтап, денсаулық пен аман-есен босануын тіледі.

"Сондай-ақ президент Трампқа және аппарат басшысы Сьюзи Уайлсқа қолдауы үшін, Ақ үйде отбасылық құндылықтарға басымдық берілген орта қалыптастырғаны үшін шексіз ризамын. 2026 жыл тамаша болайын деп тұр, қыз баланың анасы атанатын сәтті зор қуанышпен күтіп жүрмін", - деп жалғастырды Ақ үйдің баспасөз хатшысы.

Әлеуметтік желідегі пікір қалдырушылардың айтуынша, бұл - Кэролайн Левитт үшін Ақ үйдегі қарбалас әрі жария жұмыспен қатар келіп отырған маңызды жеке кезең. Енді көпшілік оның кәсіби қызметін болашақ аналыққа дайындықпен қалай ұштастыратынын қызыға бақыламақ.

