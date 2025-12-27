Маңғыстау облысында темір жол қауіпсіздік талаптарын орындамаған мердігер мекеме жауапқа тартылды
Сурет: polisia.kz
Маңғыстау облысында темір жол өткелдерін күтіп-ұстаудағы талаптарды орындамаған мердігер мекемеге тиісті шаралар қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Маңғыстау облысының Мұнайлы аудандық полиция бөлімінің жол және техникалық инспекциясымен Маңғыстау - Қызылтөбе аудандық маңыздағы тас жол арқылы өтетін №119 бағытындағы теміржол өткеліне кешенді тексеру жүргізілді.
Нәтижесінде бірқатар кемшіліктер анықталып, күтіп-ұстауға жауапты мекемеге жазбаша нұсқама берілді.
Алайда соңғысы жазбаша нұсқаманы орындалмай, жол және техникалық инспекциясымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сот қаулысымен жауапқа тартылды.
