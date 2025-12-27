"Алматы – Ташкент" автожолында жүк көлігі өртенді
Сурет: Zakon.kz
Жамбыл облысында жүк көлігіндегі өрт сөндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өткен түнде Жуалы ауданында, "Алматы – Ташкент" автожолының 554-шақырымында тіркемесі бар жүк көлігінде өрт шықты.
Оқиға орнына ТЖМ күштері жедел түрде жетті.
Өрт сөндірушілердің үйлесімді әрі кәсіби іс-қимылдарының нәтижесінде жүк тиелген бір тіркеме өрттен аман сақталып, оттың әрі қарай таралуына жол берілмеді.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
