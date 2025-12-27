#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Қоғам

"Павлодар – Омбы" автожолында жол апатынан екі адам қаза тапты

&quot;Павлодар – Омбы&quot; автожолында жол апатынан екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.12.2025 14:44 Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысының полиция департаменті жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жантүршігерлік жол апаты салдарынан екі жүргізуші оқиға орнында қаза тауып, бір жолаушы ауруханаға жеткізілді.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, 27 желтоқсан күні "Павлодар – Омбы" автожолының Бобровка ауылы маңында Тойота Vitz маркалы автокөліктің жүргізушісі көктайғақ жағдайында көлікті басқара алмай, қарсы қозғалыс жолағына шығып, Хендай Акцент автокөлігімен бетпе-бет соқтығысқан.

Автокөліктер арнайы айыптұраққа қойылды. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады.

Павлодар облысының полиция департаменті жол қозғалысына қатысушыларды жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға, белгіленген жылдамдық режимін асырмауға, көлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылауға және ауа райы жағдайларын ескеруге үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында жол апатынан екі адам қаза тапты
23:20, 12 желтоқсан 2025
Павлодар облысында жол апатынан екі адам қаза тапты
Павлодар облысында тасжолда болған жантүршігерлік апаттан екі адам қаза тапты
11:19, 12 қазан 2025
Павлодар облысында тасжолда болған жантүршігерлік апаттан екі адам қаза тапты
Павлодар – Семей тасжолында адам өлімімен аяқталған жол апаты болды
14:50, 27 шілде 2025
Павлодар – Семей тасжолында адам өлімімен аяқталған жол апаты болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: