Трамп жуырда Путинмен сөйлеседі
Сурет: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп жақын уақытта Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.
Трамптың сөзінше, әңгіме "жақсы өтуге тиіс".
Дональд Трамп бұл жөнінде Politico басылымына берген сұхбатында айтты.
Сондай-ақ ол алдағы демалыс күндері Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесу өткізуді күтіп отырғанын айтты.
"Менің ойымша, онымен (Зеленскиймен) бәрі жақсы болады. Владимир Путинмен де бәрі жақсы өтеді деп ойлаймын", - деді Трамп.
