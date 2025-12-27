#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Қоғам

Трамп жуырда Путинмен сөйлеседі

Трамп жуырда Путинмен сөйлеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.12.2025 17:51 Сурет: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп жақын уақытта Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.

Трамптың сөзінше, әңгіме "жақсы өтуге тиіс".

Дональд Трамп бұл жөнінде Politico басылымына берген сұхбатында айтты.

Сондай-ақ ол алдағы демалыс күндері Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесу өткізуді күтіп отырғанын айтты.

"Менің ойымша, онымен (Зеленскиймен) бәрі жақсы болады. Владимир Путинмен де бәрі жақсы өтеді деп ойлаймын", - деді Трамп.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Трамп таяу уақытта Путинмен телефон арқылы сөйлеспекші
13:11, 20 қаңтар 2025
Трамп таяу уақытта Путинмен телефон арқылы сөйлеспекші
Путин мен Трамп Будапештте кездесуге келісті
23:23, 16 қазан 2025
Путин мен Трамп Будапештте кездесуге келісті
Трамп Путинмен, сондай-ақ Зеленскиймен де телефон арқылы сөйлескелі отырғанын жеткізді
15:59, 18 мамыр 2025
Трамп Путинмен, сондай-ақ Зеленскиймен де телефон арқылы сөйлескелі отырғанын жеткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: