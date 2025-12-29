#Халық заңгері
Қоғам

Жамбыл облысында Қорғаныс министрі Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына арналған мемориалдық тақтаны ашты

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ақпарат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 12:32 Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
Салтанатты іс-шара Жуалы ауданының Бауыржан Момышұлы ауылында өтті. Бұл жерде Тараз гарнизонының тау қорықшылары жеке полкі орналасқан, деп хабарлайды Zаkon.kz.

Даңқты қолбасшы, Кеңес Одағының Батыры, Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына арналған салтанатты жиында Қорғаныс ведомствосының басшысы авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов мемориалдық тақтаны ашты.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Іс-шараға полк басшылығы, жеке құрамы, шақырылған қонақтар және Қарулы күштердің ардагерлері қатысты.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Қорғаныс министрі Жамбыл облысы Әлішер Қырықбайұлы, Әуесбай Көмекбайұлы, Әмір Жаңабайұлы, Мақсат Тұрарұлы, Мұхит Балмағамбетұлы, Тілеужан Қуатжанұлы және Мақсат Құрманғазыұлы сынды батырларымен мақтана алатынын атап өтті.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Оның айтуынша, бұл батырлар – өз халқына адал қызмет еткен, Отан қорғаған нағыз патриоттар. Қазақстандықтар ержүрек жауынгерлер мен Бауыржан Момышұлының ерлігін ұмытпайды. Оған Халық қаһарманы атағының берілуі – халықтың батырдың ерлігіне деген зор құрметінің айқын көрінісі.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Естеріңізге сала кетсек, 2025 жылдың 25 желтоқсанында Ұлы Отан соғысындағы көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Бауыржан Момышұлына (қайтыс болғаннан кейін) Халық қаһарманы атағы беріліп, ерекше айырым белгісі – Алтын Жұлдыз бен "Отан" ордені тапсырылды.

