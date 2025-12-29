#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Қоғам

АҚШ-тағы "Болашақ" стипендиясына қатысты жағдай - министрлік түсініктеме берді

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 14:37 Фото: freepik
АҚШ университеттеріндегі уақытша шектеулер "Болашақ" бағдарламасы бойынша оқып жатқан студенттердің стипендия төлемдеріне әсер етпеген. Бұл туралы ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство 2025 жылғы 29 желтоқсанда АҚШ-та білім алып жатқан "Болашақ" бағдарламасының студенттеріне арнайы үндеу жасады.

"Рождестволық демалысқа байланысты кейбір университеттерде әкімшілік және қаржылық қызметтердің жұмысы уақытша шектелген. Алайда "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ тарапынан оқу ақысы мен студенттерге арналған барлық стипендия төлемдері толық көлемде жүзеге асырылды", – делінген ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.

Сондай-ақ демалыс аяқталып, университеттердің жұмысы қайта жанданғаннан кейін қалған барлық үдерістер белгіленген тәртіппен аяқталатыны айтылды.

Бұған дейін Жамбыл облысында Қорғаныс министрі Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына арналған мемориалдық тақтаны ашқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда "Болашақ" стипендиясына құжаттарды қабылдау мерзімі белгіленді
10:12, 24 сәуір 2024
Қазақстанда "Болашақ" стипендиясына құжаттарды қабылдау мерзімі белгіленді
Биыл "Болашақ" бағдарламасы бойынша 555 стипендия бөлінеді
01:04, 18 ақпан 2023
Биыл "Болашақ" бағдарламасы бойынша 555 стипендия бөлінеді
"Болашақ" стипендиясы иегерлерінің тізімі жарияланды
15:21, 22 желтоқсан 2023
"Болашақ" стипендиясы иегерлерінің тізімі жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: