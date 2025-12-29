АҚШ-тағы "Болашақ" стипендиясына қатысты жағдай - министрлік түсініктеме берді
АҚШ университеттеріндегі уақытша шектеулер "Болашақ" бағдарламасы бойынша оқып жатқан студенттердің стипендия төлемдеріне әсер етпеген. Бұл туралы ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство 2025 жылғы 29 желтоқсанда АҚШ-та білім алып жатқан "Болашақ" бағдарламасының студенттеріне арнайы үндеу жасады.
"Рождестволық демалысқа байланысты кейбір университеттерде әкімшілік және қаржылық қызметтердің жұмысы уақытша шектелген. Алайда "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ тарапынан оқу ақысы мен студенттерге арналған барлық стипендия төлемдері толық көлемде жүзеге асырылды", – делінген ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.
Сондай-ақ демалыс аяқталып, университеттердің жұмысы қайта жанданғаннан кейін қалған барлық үдерістер белгіленген тәртіппен аяқталатыны айтылды.
