Қазақстандықтарға қаңтар айындағы ҰБТ-ға өтініш беру мерзімі еске салынды
Фото: Национальный центр тестирования
Қазақстан Республикасының Ұлттық тестілеу орталығы 2025 жылғы 29 желтоқсанда Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) қатысушыларға маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми мәлімдемеде былай делінген:
"Қаңтар айындағы ҰБТ-ға өтініш қабылдау 30 желтоқсан күні сағат 23:59-да аяқталады. Осы уақыттан кейін тестілеу пунктін, күнін және уақытын өзгерту мүмкін болмайды",– деп хабарлады Ұлттық тестілеу орталығы.
Сонымен қатар бейіндік пәндерді және тестілеу тілін таңдау тест басталуына кемінде 24 сағат қалғанда ғана өзгертілетіні атап өтілді.
Қорытынды бөлімде болашақ талапкерлерден өтініш беру кезінде барынша мұқият болу сұралды.
Айта кетейік, 2025 жылғы қараша айында 2026 жылы оқуға түсуге арналған ҰБТ-ның шекті балдары жарияланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript