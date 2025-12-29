#Халық заңгері
Қоғам

Алматы әуежайы жолаушыларға маңызды өтінішпен жүгінді

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 16:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы халықаралық әуежайы күшейтілген жұмыс режиміне көшуде. Осыған байланысты 2025 жылғы 29 желтоқсанда жолаушыларға маңызды өтініш жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған алдағы Жаңа жыл мерекелері себеп болып отыр.

"Жаңа жыл мерекелерінде жолаушылар санының артуына байланысты әуежайдың барлық негізгі қызметтері қатаң жұмыс режиміне көшеді. Қосымша ауысымдар енгізіліп, қауіпсіздік шаралары кеңейтіліп, жолаушылар ағынын реттеу және әуежай операцияларының жылдамдығы күшейтіледі." Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі

Жолаушыларға ұшуға кемінде 2 сағат бұрын әуежайға келу, белгіленген ережелерді сақтау және қызметкерлердің нұсқауларын орындау ұсынылады.

"Бұл барлық рәсімді ыңғайлы және уақытылы өтуге мүмкіндік береді." Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі
