#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Қазақстанда электр энергиясына шекті тарифтер 7 жылға бекітілді

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 10:56 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2025 жылғы 24 желтоқсандағы бұйрығымен 2026–2032 жылдарға электр энергиясына шекті тарифтер бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шекті тарифтер 66 топ үшін белгіленген, тек 30-шы, 54-ші және 55-ші топтардан басқа.

Нақтылай айтқанда, барлық 7 жылға тарифтер келесі мөлшерде болады:

Бірінші топ (Экибастұз ГРЭС-1 Б. Нұржанов атындағы) – 9,50 теңге/кВт·сағ.

Екінші топ (Евроазиялық энергетикалық корпорация) – 9,40 теңге/кВт·сағ.

Үшінші топ (Экибастұз ГРЭС-2) – 15,67 теңге/кВт·сағ.

Төртінші топ (Топар Бас тарату станциясы) – 20,84 теңге/кВт·сағ.

Бесінші топ (Жамбыл ГРЭС Т. И. Батуров атындағы) – 23,25 теңге/кВт·сағ (бұрын 22,58 теңге).

Алтыншы топ (Қарағанды Энергоорталығы) – 17,64 теңге/кВт·сағ.

Жетінші топ (Оңтүстік-Шығыс ТЭЦ, Өскемен) – 17,82 теңге/кВт·сағ.

Сегізінші топ (Севказэнерго) – 23,17 теңге/кВт·сағ.

Тоғызыншы топ (АҚ "Астана-Энергия") – 11,71 теңге/кВт·сағ.

Ондық топ ("Павлодарэнерго" ТЭЦ-2,3) – 24,29 теңге/кВт·сағ.

12-ші топ (АҚ "Қазақстан алюминийі") – 8,52 теңге/кВт·сағ.

13-ші топ ("Казахмыс Энерджи" ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 30,24 теңге/кВт·сағ.

16-шы топ ("Bassel Group LLS") – 25,48 теңге/кВт·сағ.

18-ші топ ("Степногорск ТЭЦ") – 38,67 теңге/кВт·сағ.

22-ші топ (ГКП "Кентау Сервис") – 37,12 теңге/кВт·сағ.

23-ші топ (ГКП "Арқалық ТЭК") – 13,13 теңге/кВт·сағ.

26-шы топ ("Алматы электр станциялары" ТЭЦ-1,2,3, Қапшағай ГЭС, Каскад ГЭС) – 20,93 теңге/кВт·сағ.

Толық тарифтер тізімі бұйрықта көрсетілген және ол 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Айта кету керек, бекітілген тарифтер 2025 жылмен салыстырғанда өзгермеген.

Бұрын хабарланғандай, жаңа энергетикалық компаниялар үшін де шекті тарифтер белгіленген.

Энергетика министрлігі мәліметінше, тарифтерді жеті жылға бекіту – міндетті рәсім, оны ағымдағы тарифтер мерзімі (2025 жылдың соңы) аяқталмай тұрып орындау қажет. Қазан айында Тоқаев басқаратын кеңесте электр энергиясына шекті тарифтердің өсуін тоқтату туралы шешім қабылданған. Сондықтан министрлік нормативтік актіде болашақ кезеңдерге жоспарлы тариф өсуін енгізуге құқылы емес.

Сонымен қатар, министрлік Қазақстан заңнамасында шекті тарифтерді түзету механизмінің қарастырылғанын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Электр қуатын қолдау қызметіне арналған тарифтер жеті жылға бекітілді
11:45, 03 қараша 2025
Электр қуатын қолдау қызметіне арналған тарифтер жеті жылға бекітілді
Қазақстанда электр энергиясына тарифтер қашан өседі
17:00, 19 сәуір 2023
Қазақстанда электр энергиясына тарифтер қашан өседі
Қазақстанда электр энергиясын жеткізушілер анықталды
09:51, 12 мамыр 2025
Қазақстанда электр энергиясын жеткізушілер анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: