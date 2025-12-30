Қазақстанда электр энергиясына шекті тарифтер 7 жылға бекітілді
Шекті тарифтер 66 топ үшін белгіленген, тек 30-шы, 54-ші және 55-ші топтардан басқа.
Нақтылай айтқанда, барлық 7 жылға тарифтер келесі мөлшерде болады:
Бірінші топ (Экибастұз ГРЭС-1 Б. Нұржанов атындағы) – 9,50 теңге/кВт·сағ.
Екінші топ (Евроазиялық энергетикалық корпорация) – 9,40 теңге/кВт·сағ.
Үшінші топ (Экибастұз ГРЭС-2) – 15,67 теңге/кВт·сағ.
Төртінші топ (Топар Бас тарату станциясы) – 20,84 теңге/кВт·сағ.
Бесінші топ (Жамбыл ГРЭС Т. И. Батуров атындағы) – 23,25 теңге/кВт·сағ (бұрын 22,58 теңге).
Алтыншы топ (Қарағанды Энергоорталығы) – 17,64 теңге/кВт·сағ.
Жетінші топ (Оңтүстік-Шығыс ТЭЦ, Өскемен) – 17,82 теңге/кВт·сағ.
Сегізінші топ (Севказэнерго) – 23,17 теңге/кВт·сағ.
Тоғызыншы топ (АҚ "Астана-Энергия") – 11,71 теңге/кВт·сағ.
Ондық топ ("Павлодарэнерго" ТЭЦ-2,3) – 24,29 теңге/кВт·сағ.
12-ші топ (АҚ "Қазақстан алюминийі") – 8,52 теңге/кВт·сағ.
13-ші топ ("Казахмыс Энерджи" ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 30,24 теңге/кВт·сағ.
16-шы топ ("Bassel Group LLS") – 25,48 теңге/кВт·сағ.
18-ші топ ("Степногорск ТЭЦ") – 38,67 теңге/кВт·сағ.
22-ші топ (ГКП "Кентау Сервис") – 37,12 теңге/кВт·сағ.
23-ші топ (ГКП "Арқалық ТЭК") – 13,13 теңге/кВт·сағ.
26-шы топ ("Алматы электр станциялары" ТЭЦ-1,2,3, Қапшағай ГЭС, Каскад ГЭС) – 20,93 теңге/кВт·сағ.
Толық тарифтер тізімі бұйрықта көрсетілген және ол 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Айта кету керек, бекітілген тарифтер 2025 жылмен салыстырғанда өзгермеген.
Бұрын хабарланғандай, жаңа энергетикалық компаниялар үшін де шекті тарифтер белгіленген.
Энергетика министрлігі мәліметінше, тарифтерді жеті жылға бекіту – міндетті рәсім, оны ағымдағы тарифтер мерзімі (2025 жылдың соңы) аяқталмай тұрып орындау қажет. Қазан айында Тоқаев басқаратын кеңесте электр энергиясына шекті тарифтердің өсуін тоқтату туралы шешім қабылданған. Сондықтан министрлік нормативтік актіде болашақ кезеңдерге жоспарлы тариф өсуін енгізуге құқылы емес.
Сонымен қатар, министрлік Қазақстан заңнамасында шекті тарифтерді түзету механизмінің қарастырылғанын атап өтті.