Қоғам

Қазақстанда тағы бір міндетті сақтандыру түрін енгізу жоспарлануда

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 15:26 Фото: Zakon.kz
Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев 2025 жылдың 30 желтоқсанындағы үкімет отырысында 2026 жылға арналған заң жобаларын әзірлеу жоспарын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ерлан Сәрсембаевтың айтуынша, жоспар жобасы мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде дайындалған және 31 қазанда Заң жобаларын әзірлеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияда бекітілген.

Жоспар жобасында 12 заң жобасын әзірлеу қарастырылған, оның 3-еуі мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес келеді. Бірінші – "Мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу" және "Онлайн платформалар мен БАҚ мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу" заң жобалары және оларға қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстегі түзетулер.

"Аталған заң жобалардан бөлек, жоспарға тәуелсіз заң жобаларын Парламентке енгізу де көзделген: "Мұнай-газ-химия өнеркәсібі туралы", "Табиғи апаттардан тұрғын үйді міндетті сақтандыру туралы", "Мобилизация туралы" заң жобалары және оларға қатысты түзетулер, сондай-ақ жыл сайынғы – "2027–2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң жобасы, сонымен қатар еңбек заңнамасын, міндетті әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелерін жетілдіруге арналған заң жобалары", – деп қосты Әділет министрі.

Оның айтуынша, жалпы, Парламентке бірінші жартыжылдықта 5, екінші жартыжылдықта 7 заң жобасы енгізілу жоспарланған.

Бұған дейін Алматы қаласының Медеу ауданында қар еріту пунктін салу үшін 21 жер учаскесі алынатындығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
