Қоғам

Қазақстанда ауа райының қиындығына байланысты пойыздар қосылды

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 16:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда автожолдарға уақытша қозғалыс шектеулері енгізілуіне байланысты пойыздар қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жолаушыларды тасымалдау және өңірлер арасындағы көлік қатынасын қамтамасыз ету үшін "Қазақстан темір жолы" (ҚТЖ) 13 қалааралық пойызды бағыттады.

Жолаушыларды тасымалдау үшін келесі қалааралық пойыздар пайдаланылды:

Астана – Павлодар бағытында:

  • №7502 Астана – Павлодар
  • №6832 Астана – Павлодар

Павлодар – Астана бағытында:

  • №7501 Павлодар – Астана
  • №7509 Павлодар – Астана

Астана – Жалтыр / Атбасар бағытында:

  • №6804 Атбасар – Астана
  • №6831 Астана – Жалтыр

Астана – Көкшетау бағытында:

  • №7515 Астана – Бурабай курорты
  • №6830 Көкшетау – Астана
  • №7508 Көкшетау – Астана
  • №7516 Бурабай курорты – Астана

Астана – Қарағанды бағытында:

  • №6858 Астана – Қарағанды
  • №6856 Астана – Қарағанды

Қарағанды – Астана бағытында:

  • №7553 Қарағанды – Астана

Бұған дейін Ішкі істер министрлігі азаматтарға ауа райы жағдайына байланысты ескерту жасаған болатын.

30 желтоқсан күні таңертең Қарағанды облысындағы республикалық маңызы бар автожолдардың жабылғаны хабарланған еді.

