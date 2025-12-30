#Халық заңгері
Қоғам

Алматы метросы мереке күндері қалай жұмыс істейді

Алматы метросы мереке күндері қалай жұмыс істейді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 17:16 Сурет: unsplash
Алматы метрополитені демалыс және мереке күндері жолаушыларды қалыпты режимде тасымалдайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метрополитеннің жұмыс уақыты – таңғы 06:20-дан түнгі 00:00-ге дейін.

Алматы метрополитенінің хабарлауынша, 1-5 қаңтар аралығында мерекелік күндерге және жолаушылар санының өзгеруіне байланысты пойыздар қозғалысының аралығы 12 минут болады.

"Жолаушылардан сапарын жоспарлау кезінде осы ақпаратты ескеруді сұраймыз және түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз".Алматы қаласының метрополитені
Айдос Қали
