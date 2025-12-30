#Халық заңгері
Қоғам

Екібастұзда полиция аса ірі мөлшерде есірткі сатумен айналысқан бұрынғы сотталғанды ұстады

30.12.2025 18:41
Екібастұзда полицейлер 26 жастағы есірткі таратушыны ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екібастұз қаласында жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Павлодар облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері прокуратураның үйлестіруімен Жұмат Омашев көшесіндегі үйлердің бірінің маңында 26 жастағы бұрын сотталған есірткі заттарының заңсыз айналымына күдіктіні ұстады.

Күдіктіні жеке тінту барысында оның киім қалталарынан және сөмкесінен 27 орам табылды. Аталған орамдарды ол жасырын "қойма" жасау арқылы өткізбек болған.

Сараптама қорытындысына сәйкес, табылған заттар жалпы салмағы 27 грамнан асатын синтетикалық есірткі заты болып шықты, бұл "аса ірі мөлшерге" жатады.

Күдікті интернет-дүкен арқылы есірткі заттарын сатып алып, оларды әрі қарай жеке табыс табу мақсатында таратумен айналысқанын түсіндірді.

Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабының 3-бөлігі (Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды немесе олардың аналогтарын өткізу мақсатында заңсыз дайындау, өңдеу, өндіру) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыс үшін 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Қазіргі уақытта ұсталған тұлғаның заңсыз әрекеттерінің барлық эпизодтарын анықтауға бағытталған жедел-тергеу шаралары жалғасып жатыр.

Айдос Қали
